Kemah Doğal Kaynak Tuzu İçin AB Coğrafi İşaret Başvurusu Yapıldı
Erzincan'ın Kemah ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen Kemah Doğal Kaynak Tuzu için Avrupa Birliği coğrafi işareti başvurusu yapıldı. Osmanlı'dan günümüze uzanan üretim geleneğiyle dikkat çeken bu tuzun, AB coğrafi işareti almasıyla Erzincan'ın yöresel ürünlerinin uluslararası tanınırlığının artırılması ve Avrupa'da tanıtılması hedefleniyor. Çalışmalar, Kemah Tuzu'nun bu alanda ilk Türk tuzu olması için sürdürülüyor.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen Kemah Doğal Kaynak Tuzu için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti başvurusu yapıldı.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, asırlardır geleneksel üretim yöntemleriyle elde edilen Kemah Doğal Kaynak Tuzu'nun AB coğrafi işareti sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Osmanlı döneminden günümüze uzanan üretim geleneğiyle dikkati çeken Kemah Tuzu'nun AB coğrafi işareti almasıyla Erzincan'ın yöresel ürünlerinin uluslararası alanda tanınırlığının artırılması hedefleniyor.
Açıklamada, Kemah Tuzu'nun AB coğrafi işareti alan ilk Türk tuzu olması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Kemah'ta geleneksel yöntemlerle üretilen tuzun, coğrafi işaret süreciyle birlikte Avrupa'da da tanıtılması amaçlanıyor.