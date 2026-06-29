Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan porsuk telef oldu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde arazide köpeklerin saldırısına uğrayan porsuk telef oldu.

Kemah ilçesi kırsalında arazide gezen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir hayvan fark etti. Yapılan kontrolde, telef olan hayvanın yaban hayatının önemli türlerinden olan porsuk olduğu anlaşıldı.

Doğal yaşam alanlarında nadir rastlanan ve ekosistem döngüsü için önem taşıyan porsuğun, bölgedeki köpeklerin saldırısına uğradığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alarak telef olduğu belirlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı