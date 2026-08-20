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Kemah’ta Emniyet Hizmet Binası İnşaatında İnceleme

Kemah’ta Emniyet Hizmet Binası İnşaatında İnceleme
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Erzincan’ın Kemah ilçesinde yapımı süren İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası inşaatını ziyaret eden Kaymakam Resul Tutay, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Tutay, inşaatın planlanan takvime uygun ilerlemesinin önemine vurgu yaparak, tamamlandığında güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve modern koşullarda sunulacağını belirtti ve emeği geçenlere kolaylıklar diledi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapımı devam eden İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunuldu.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, ilçede yapımı süren hizmet binası inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden projenin son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tutay, inşaatın planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

Tamamlandığında ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve modern şartlarda yürütülmesine katkı sağlaması beklenen hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Tutay, projede görev alan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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