Fırat Nehri'nde akıntı arttı: Binlerce balık kıyıya akın etti

Keban Barajı'nda 7 yıl sonra savakların açılmasıyla Fırat Nehri'nde akıntı şiddetlendi, binlerce aynalı sazan kıyıya akın etti.

Keban Barajı'nda savakların açılmasıyla Fırat Nehri'nde akıntının şiddetli yükseldi ve binlerce balık kıyıya akın etti.

Bölgede bu yıl gerçekleşen yağışlar sonrası Keban Baraj Gölü'ndeki su kotu 843.10 seviyesine ulaştı ve 7 yılın ardından baraj savakları açılarak su tahliyesine başlandı. Su salınımı 6 gündür sürerken Fırat Nehri'nde ise debiyle birlikte güçlü bir akıntı oluştu. Akıntıyla birlikte binlerce aynalı sazan kıyıya akın etti.

Savakların açılmasıyla birlikte aynalı sazanların kıyıya akın ettiğini dile getiren İhsan Erdem, "Burada yeşillik bol. 10 binden fazla balık gözüküyor. Şimdiye kadar görmediğimiz olayı gördük. Bunlar zamanla daha da çoğalabilir" dedi. - ELAZIĞ

