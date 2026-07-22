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Kazdağları Milli Parkı'nda, Karaca fotokapana yakalandı

Kazdağları Milli Parkı'nda, Karaca fotokapana yakalandı
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Kazdağları Milli Parkı'nda bir karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün fotokapanına yakalandı. Bölge, yüksek oksijenli ormanları ve endemik bitkileriyle ünlü.

Kazdağları Milli Parkı'nda gezinen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne ait fotokapana yakalandı.

Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle dikkat çekiyor. Ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle 'Bin pınarlı dağ' olarak da anılan Kazdağları'nın güneyi Balıkesir'in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalıyor. Bir karaca ise Kazdağları Milli Parkı'nda gezinirken Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne ait fotokapana yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Kazdağları'nın bol oksijenli ormanlarında kimler devriyede bir bakın. Fotokapanımıza yakalanan bu zarif karaca, patikada sessiz adımlarla yürürken aniden bir mola veriyor. Kendi halinde çalıları incelerken, adeta ormanın zarafetini temsil ediyor. DKMP olarak Kazdağları'ndaki bu zengin ve yaban hayatı dolu ekosistemi koruyor, onların doğal yaşam döngülerini sürdürmelerini sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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