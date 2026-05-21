Tomarza'da sağanak etkili oldu, ana yol sular altında kaldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı.

Işıklar Mahallesi ile Arslantaş Mahallesi arasında bulunan ana yolda etkili olan sağanak yağış sonrası sel tehlikesi yaşandı. Kızıldağ'dan gelen yoğun sel suları yolun üzerinden akmaya başladı. Yağış sonrası sel sularının ana yol üzerine taşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Yol kenarlarında su taşkınları meydana gelirken, bazı noktalarda altyapıda hasar oluştuğu görüldü.

Yetkililer tarafından bölgede inceleme yapılması beklenirken, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı