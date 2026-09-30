Kayseri'de sağanak sonrası oluşan gökkuşağı izleyenleri mest etti

Kayseri'de sağanak sonrası oluşan gökkuşağı izleyenleri mest ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açınca gökkuşağı oluştu. Gökkuşağı kentin her noktasından gözükürken dron ile havadan çekilen görüntüleri de kendine hayran bıraktı; bir süre izlenen gökkuşağı ardından gözden kayboldu.
Kayseri'de gökyüzünde oluşan gökkuşağı izleyenleri mest etti.
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açınca gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı kentin her noktasından gözükürken, dron ile havadan çekilen görüntüleri de kendine hayran bıraktı. Bir süre izlenilebilen gökkuşağı, ardından gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı