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Kayseri'yi sağanak yağış vurdu

Kayseri'yi sağanak yağış vurdu
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Kayseri'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve dolu, yolları göle çevirdi, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeyle korumaya çalıştı.

Kayseri'de etkili olan kuvvetli yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kayseri'de öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış etkili oldu. Kent merkezinde bir anda bastıran yağış nedeniyle yollar su ile dolarken, sürücülerde zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine dolu yağışı da etkili olurken, vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için kapalı pazar yerlerine girdi. Pazara giremeyen bazı vatandaşlarda araçlarının üzerlerini battaniyeler ile kapattı. Yağışa sokakta yakalanan bazı vatandaşlarda kapalı alanlara sığındı

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunulmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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