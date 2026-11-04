Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kaymakam Taşkıran, Refahiye'de köy ve mezra ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaymakam Taşkıran, Refahiye'de köy ve mezra ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Gemecik, Kadıköy, Salur ve Tülü köyleri ile Yazı mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Taşkıran, ihtiyaç ve talepleri dinleyip sorunların çözümü için ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulundu.

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Taşkıran, Gemecik, Kadıköy, Salur ve Tülü köyleri ile Yazı mezrasını ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Taşkıran, köy ve mezraların ihtiyaçları ile vatandaşların talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Taşkıran, iletilen sorunların değerlendirilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Grönland Parlamentosu ABD ile askeri üs anlaşmasını onayladı

Trump'ın göz koyduğu adada tarihi oylama sonuçlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı

Bilet alıp maça girdi! Acun Ilıcalı'yı görünce olanlar oldu

Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın

"Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın"
Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı

Motosiklet tamircilerine operasyon
Kocaeli'de 112'ye kaza bildirimi gönderen lüks otomobil yandı! İçinde iş adamının cansız bedeni bulundu

Lüks araç 112'yi aradı! Ekipler gidince acı tabloyla karşılaştı
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
Serdar Aziz'den Bursaspor ve Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı

Bursa ve F.Bahçe için söylediği şey dikkat çekici: İçimde ukde kaldı
Manisa'da küçük kız, yürekleri ağza getiren kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Yürekleri ağza getiren kazada burnu bile kanamadı