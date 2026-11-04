Kaymakam Taşkıran, Refahiye'de köy ve mezra ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

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Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Taşkıran, Gemecik, Kadıköy, Salur ve Tülü köyleri ile Yazı mezrasını ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Taşkıran, köy ve mezraların ihtiyaçları ile vatandaşların talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Taşkıran, iletilen sorunların değerlendirilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı