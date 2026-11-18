Kaymakam Taşkıran’dan 6 köye ziyaretGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı 6 köyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı 6 köyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Taşkıran, Diyarlar, Gümüşakar, Halitler, Koçkaya, Ardıçlı ve Güventepe köylerinde muhtarlarla bir araya gelerek köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerde vatandaşlarla da görüşen Taşkıran, talep ve ihtiyaçları dinledi.
Kaymakam Taşkıran, programı kapsamında Gümüşakar köyünde bulunan şehit mezarını da ziyaret ederek dua etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı