Haberler

Kaymakam Hökelekli Köy Ziyaretlerinde

Kaymakam Hökelekli Köy Ziyaretlerinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Demirpınar ve Çardaklı köylerini ziyaret ederek köylerin genel durumu ve devam eden çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Köy sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Hökelekli, iletilen konularla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışılacağını belirtti.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçeye bağlı Demirpınar ve Çardaklı köylerini ziyaret etti.

Köylerde incelemelerde bulunan Hökelekli, köylerin genel durumu, devam eden çalışmalar ile vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Ziyaretler kapsamında köy sakinleriyle de bir araya gelen Hökelekli, vatandaşların görüş, talep ve önerilerini dinledi.

Hökelekli, iletilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye gol atan yıldızı alıyor

Kesenin ağzını açtı! Fener'e uçarak gol atan yıldızı alıyor
Yeni saç eski Haaland! Manchester City'den deplasmanda gol şov

Yeni saç eski Haaland! Manchester City'den deplasmanda gol şov
Dolly Parton'ın ardından gözler vasiyetinde! Ortada 450 milyon dolar var

Bıraktığı miras dudak uçuklattı
Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...

Talisca'dan olay paylaşım: İnsanlar kullanılıp...
Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu

Aboubakar yeniden Türkiye'de! Gollerini artık orada atacak