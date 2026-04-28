Kemaliye Kaymakamı Apçağa Köyü'ndeki Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Apçağa köyünde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri tarafından köy çarşısında gerçekleştirilen ahşap ve taş cephe restorasyonu çalışmaları, Türkan Sarp gözetiminde sürdürülüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Arıkan, öğrencilerle sohbet ederek tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bu tür uygulamaların önemine dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Restorasyon faaliyetlerinin hem kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına hem de öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğu belirtildi. - ERZİNCAN

