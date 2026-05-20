Elazığ'da kaybolan inekler dron ile bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kaybolan inekler, jandarma tarafından dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Ormancık Köyü Muhtarı Yunus Zorlu'ya ait 3 adet büyükbaş hayvan dün kayboldu. Tüm aramalarına rağmen ineklerini bulamayan Zorlu, durumu Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Ekiplerin dron ile havadan yaptığı aramada ineklerin yeri tespit edildi. Hayvanlar jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı