Elazığ'da kaybolan inekler dron ile bulundu
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kaybolan 3 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı hava araması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Ormancık Köyü Muhtarı Yunus Zorlu'ya ait 3 adet büyükbaş hayvan dün kayboldu. Tüm aramalarına rağmen ineklerini bulamayan Zorlu, durumu Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Ekiplerin dron ile havadan yaptığı aramada ineklerin yeri tespit edildi. Hayvanlar jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı