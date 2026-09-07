Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Nurhak kırsalında 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Nurhak ilçesinin Karakaya Dağı'nda meydana geldi. Bölgede hayvan yetiştiriciliği yapan bir vatandaşın 9 hayvanının kayalıklarda mahsur kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine Nurhak Arama Kurtarma (Nurkut) ekiplerinden oluşan gönüllüler bölgeye hareket etti. Yapılan uzun çalışmalar sonucu 9 keçi sağlıklı şekilde kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

5 gün sonra keçilerine kavuşan hayvan yetiştiricisi kurtarma ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı