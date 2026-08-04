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Patnos'ta Koyun Kırkım Mesaisi Başladı

Patnos'ta Koyun Kırkım Mesaisi Başladı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kavurucu sıcaklar nedeniyle besiciler koyunların yapağılarını kırkmaya başladı. Bu işlem, hayvanların sıcaktan daha az etkilenmesini sağlarken, parazit ve deri hastalıklarını da önlüyor. Kırkılan yünler satılarak üreticilere ek gelir sağlanıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kavurucu sıcaklarla birlikte küçükbaş hayvanlarda kırkım mesaisi başladı. Besiciler, yaz sıcaklarından daha az etkilenmeleri için koyunların yapağılarını özenle kırkıyor.

Patnos'a bağlı köylerde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen besiciler, koyunların yapağılarını elektrikli makineleriyle özenle kırkıyor. Besicilerden Binali Ünal Koçak, kırkım işleminin hayvanların sıcak havalarda daha rahat etmesini sağladığını, aynı zamanda parazit ve deri hastalıklarının önlenmesine katkı sunduğunu söyledi. Koçak, bir koyunun ortalama 3 ila 5 dakikada kırkıldığını, elde edilen yünlerin ise çeşitli alanlarda değerlendirilmek üzere toplandığını ifade etti.

Her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen kırkımın hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Koçak, işlemin sürünün büyüklüğüne göre birkaç gün sürdüğünü kaydetti. Kırkım sayesinde koyunların merada daha rahat hareket ettiğini ve sıcak havadan daha az etkilendiğini dile getiren Koçak, elde edilen yünlerin satılmasıyla üreticilere ek gelir sağlandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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