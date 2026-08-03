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Çermik'te Sıcaktan Bunalan Çocuk Ağaçtan Akan Suyla Serinledi

Çermik'te Sıcaktan Bunalan Çocuk Ağaçtan Akan Suyla Serinledi
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaş, çözümü ağaçtan sarkıttığı hortumdan akan suda buldu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaş, çözümü ağaçtan sarkıttığı hortumdan akan suda buldu.

Çermik ilçesi kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Vatandaşlarda bu kavurucu çölü sıcaklarına karşı, kendince çözümler üretiyor. İlçenin Kırmatepe Mahallesi'nde, bir vatandaş sıcaklardan bunalınca bahçesinde sulama hortumunu ağaçtan sarkıttı. Çocuklardan biri, ağaca monte edilen sulama hortumundan akan suyuna altına girerek serinlemeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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