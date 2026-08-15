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Kavakbıçkı Köyü'ne Sıcak Asfalt

Kavakbıçkı Köyü'ne Sıcak Asfalt
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Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kavakbıçkı köyünde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmayla köy yolunda ulaşım güvenliği ve konforunun artırılması hedefleniyor. Ekipler, planlanan program doğrultusunda asfalt serimini gerçekleştiriyor. Tamamlanmasıyla yol kalitesinin yükselmesi bekleniyor. İl Özel İdaresi, köy yollarındaki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kavakbıçkı köyünde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmayla köy yolunda ulaşım güvenliği ve konforunun artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Kavakbıçkı Köyü'nde sıcak asfalt çalışmalarını başlattı. Köy yollarında ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, belirlenen program doğrultusunda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kavakbıçkı Köyü'nde yol güvenliğinin ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını planlanan program kapsamında sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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