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Kastamonu İhsangazi'de yüksek rakımlı köyler kar yağışıyla beyaza büründü

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı köyler beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde etkili olan yağış, Sülük köyünde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle İhsangazi ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerleri de beyaza büründü. Sülük köyünde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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