Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde ara ara sağanak yağış etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı oluyor. İhsangazi ilçesinde öğlen saatlerinde dağlara yağan kar, akşam saatlerinde ilçe merkezinde de etkili olmaya başladı. Kar yağışı bölgede ara ara devam ediyor.

Kastamonu'da Küre Dağları, Ilgaz Dağı başta olmak üzere birçok bölge ise beyaz örtüyle kaplandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı