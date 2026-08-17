Selzede köy yollarına 40 km uzaktan taşla onarım

Kastamonu'nun Cide ve Doğanyurt ilçelerinde yaşanan sel sonrasında hasar gören ve göçükler oluşan köy yolları, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kilometrelerce uzaktan taşınan kaya ve taşlarla onarılıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 26 Temmuz tarihinde meydana gele kuvvetli yağış sebebiyle yer yer 1 metreyi bulan sel suları 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su altında bıraktı. Yaşanan kuvvetli Metrekareye 220 gramın üzerinde yağışın düştüğü bölgede, kırsal alanlarda da taşkınlar meydana geldi. Derelerin ve çayın taşması neticesinde köy yollarında da hasar meydana geldi. Cide ilçesine bağlı Beltepe köyüne ulaşımın sağlandığı kara yolu, meydana gelen göçükler sebebiyle kullanılmaz hale geldi. Köydeki cami, köy konağı ve bazı evlerde de su baskınları sebebiyle hasar meydana geldi.

Ekipler köylerdeki yaraları sarıyor

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yaşanan selin ardından bölgede başlatılan alışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Şenpazar ilçesine bağlı Aşıklı köyünde eski maden ocağında bulunan büyük kaya ve taş parçalarını kamyonlarla taşıyan ekipler, Cide ilçesine bağlı Beltepe köyü başta olmak üzere hasar gören yollarda onarım çalışması yapıyor. Yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Beltepe köyüne kamyonlarla taşınan büyük kaya ve taşlar ile göçen yollarda istinat duvarı yapılıyor. Yürütülen çalışmalarla, köydeki yapıların heyelanlarda zarar görmesinin ve yolda göçüklerin oluşmasının önlenmesi hedefleniyor.

Ekiplere teşekkür eden Beltepe köyü muhtarı Ali Ok, "Göçük olan bölge Büyük Beltepe Köyümüz oluyor. Burada selden dolayı bir afet oldu, yolda göçük oluştu. Camimiz, köy konağımız, bazı evlerimizde hasarlar oluştu. Allah devletimizden razı olsun. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri heyelanın yaşandığı bölgede çalışma yürütüyor. Bu çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı