Kastamonu'da Nisan sonunda kar sürprizi

Kastamonu'da Nisan ayının son haftasına girilirken bahar havası yerini kar sürprizine bıraktı. Kentin yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründü.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz'in iç kesimlerinde bu dönemde görülen ani sıcaklık düşüşleri zaman zaman yerini kar yağışına bırakıyor. Kastamonu'nun yüksek rakımlı yerleşim yerleri ile özellikle dağlık bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle bahar yerine kar yağışına bıraktı.

Vatandaşlar, baharın ortasında Nisan ayının son haftasına girilirken yağan karı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi görürken, Kastamonu'nun değişken iklim yapısı bir kez daha gündeme geldi. Kar yağışı ile birlikte Kastamonu'nun yüksek rakımlı yerleşim yerleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Bu kapsamda Hanönü ilçesine bağlı Kayabaşı ve Çaybaşı köyleri ile Taşköprü ilçesine bağlı Üzüktaş köyleri, Kastamonu-İnebolu karayolu Çuha Doruğu mevkiinde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. - KASTAMONU

