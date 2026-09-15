Kastamonu’da ilçe ve ormanların üzerini kaplayan sis bulutları görüntülendi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde ilçe merkezi ve ormanlık alanda etkili olan sis havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan sis, görüş mesafesini düşürürken ortaya mest eden görüntüler çıkardı. İlçe üzerini ve şehir merkezinin üzerini kaplayan sis bulutları havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı