Kastamonu'da Habersiz Afet Tatbikatı: 131 Personel Başarıyla Müdahale Etti

Kastamonu'da arama ve kurtarma ekiplerinin afetlere müdahale kapasitesini test etmek amacıyla habersiz bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat, 131 personel tarafından başarıyla tamamlandı.

Kastamonu'da afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin değerlendirilmesi, kapasitesinin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, müdahale ekiplerinin birlikte çalışma kabiliyetlerinin artırılması ve mevcut müdahale planlarında yer alan eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi amacıyla, habersiz enkazda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Dün akşam saatlerinde başlayan tatbikat, gece saatlerine kadar devam etti. Tatbikata AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Jandarma Köpekli Arama Kurtarma Unsuru, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekibi, İl Özel İdaresi, Türk Kızılayı ve arama ve kurtarma dernekleri katılım sağladı. 131 personel ve 37 araç ile gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde hazırlanan bina göçmesi senaryosu doğrultusunda, enkazda arama ve kurtarma faaliyetleri, ekiplerin sevk ve idaresi, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği, olay yeri yönetimi ile müdahale kapasitesinin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Tatbikat süresince ekiplerin olay yerine intikali, görev dağılımı, koordineli çalışma kabiliyetleri ve teknik donanım kullanımları gözlemlenerek mevcut müdahale kapasitesi değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve müdahale planlarında geliştirilecek alanların tespiti amacıyla yürütülen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı