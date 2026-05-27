Kastamonu'da 7 ilçeden geçen çayın debisi yükseldi, vatandaşlar tedirgin

Kastamonu'da 7 ilçeden geçerek Karadeniz'e dökülen Devrekani Çayı'nın debisi yükseldi. Çay çevresinde tarım arazileri bulunan vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Meteoroloji'nin sarı kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'da son günlerde sağanak yağış etkili oluyor. Yağışla birlikte çay ve dere yataklarında suların debisi yükseldi. Devrekani ilçesi Başakpınar köyü sınırlarından doğan ve Daday, Seydiler, Ağlı, Pınarbaşı, Azdavay ve Cide ilçeleri ile Küre Dağları Milli Parkı'ndan geçerek Karadeniz'e dökülen Devrekani Çayı'nın da debisi yükseldi. Devrekani Çayı'nın beslediği Beyler Barajı ve Kulaksızlar Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Devrekani Çayı'nın geçtiği güzergahlarda yaşayan vatandaşlar ise, artan su seviyesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Çay çevresinde tarım arazileri bulunan bölge halkı, sağanak yağışlar sonrasında taşkın riskinin artabileceğini ifade ediyor. Vatandaşlar, Daday'ın Çayözü köyünde yükselen çayın debisini cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı