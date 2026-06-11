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Kastamonu'da baraj gölünde yüzlerce metre hayalet ağ ele geçirildi: 200 kilogram sazan kurtarıldı

Kastamonu'da baraj gölünde yüzlerce metre hayalet ağ ele geçirildi: 200 kilogram sazan kurtarıldı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 600'er metrelik 3 hayalet ağ ele geçirildi. Ağlara takılan yaklaşık 200 kilogram sazan balığı doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kastamonu'da baraj gölünde 3 hayalet ağ ele geçirilirken yaklaşık 200 kilogram sazan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, suya yasa dışı olarak bırakılmış 600'er metrelik hayalet ağ tespit edildi. Ekiplerce sudan çıkartılan ağlara takılan yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki sazan balıkları, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması, su altı ekosisteminin dengede tutulması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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