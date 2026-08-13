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Kartal ve Yılanın Gökyüzü Dansı

Kartal ve Yılanın Gökyüzü Dansı
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Amasya'dan Ağrı'ya geziye giden dron kullanıcısı Mesut Aslanboğa, pençesinde yılan taşıyan bir kartalın gökyüzünde süzüldüğü anları görüntüledi. Kartal, avıyla birlikte kısa süre sonra gözden kayboldu.

Amasya'dan Ağrı'ya gezi için giden bir dron kullanıcısı, kartal ile pençesindeki yılanın gökyüzünde süzüldüğü anları görüntüledi.

Amatör dron kullanıcısı Mesut Aslanboğa, gezi için gittiği Ağrı'da doğa çekimi yaptığı sırada pençesinde yılan taşıyan kartalı görüntüledi. İlk bakışta kartalın yuvasına taşıdığı dal parçası sandığı cismin daha fazla yaklaştığında yılan olduğunu fark eden Aslanboğa, peşlerine yöneldi. Kartal avıyla birlikte bir süre süzüldükten sonra gözden kayboldu.

Etkileyici bir ana tanıklık etmenin kendisini heyecanlandırdığını anlatan Aslanboğa, "Bu tür görüntüleri genelde belgeselciler çekebiliyor. Hobi amaçlı dron uçuşu yapan kişiler için yakalanması zor bir görüntüydü" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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