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Kars ve Ağrı çevrelerinde öğleden sonra karla karışık yağmur bekleniyor

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Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars ve Ağrı çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Iğdır'da sağanak, Kars'ta ise sürücülere yol şartları uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars ve Ağrı çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kars'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yer yer karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle günün ilerleyen saatlerinde yağışla birlikte havanın daha soğuk hissedilebileceği değerlendiriliyor.

Meteorolojik tahminlere göre Kars ve Ağrı çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Iğdır çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.

Bölge genelinde rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Özellikle Kars'ta öğleden sonra beklenen karla karışık yağış nedeniyle sürücülerin dikkatli olması, yağış anında görüş mesafesi ve yol şartlarını göz önünde bulundurması önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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