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Kars’ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı

Kars’ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı
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Kars’ta Karakurt Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, sular altında kalan eski Karakurt köyü yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kars'ta Karakurt Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle, sular altında kalan eski Karakurt köyü yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan köy camisi, evlerin kalıntıları ve kilise havadan görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karakurt Barajı'nda su seviyesinin çekilmesiyle birlikte, bir dönem yaşamın sürdüğü eski Karakurt köyüne ait yapılar yeniden görünür hale geldi. Suların altında kalan köyün ortaya çıkan görüntüsü, hem geçmişin izlerini hem de bölgenin tarihini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cami, evler ve kilise yeniden gün yüzünde

Baraj sularının çekildiği alanlarda, eski köy yerleşimine ait yapı kalıntıları dikkat çekti. Köy camisinin yanı sıra çok sayıda evin temel ve duvar kalıntıları ile bölgede bulunan kilise de yeniden ortaya çıktı. Bir zamanlar köy sakinlerinin yaşadığı, sokaklarında insanların dolaştığı eski Karakurt köyü, yıllar sonra yeniden sessizliğiyle dikkat çekti. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıkan yapıların büyük bölümünün harabeye döndüğü görülürken, geçmişten günümüze ulaşan izler havadan kaydedildi.

Eski köy yerleşiminde ortaya çıkan cami, ev kalıntıları ve kilise dron ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde, barajın çekilen suları ile ortaya çıkan eski yerleşim alanının oluşturduğu manzara dikkat çekti.

Sular altında kalan hayatın izleri ortaya çıktı

Bir dönem Karakurt köyünün yaşam alanı olan bölgede, bugün baraj sularının çekilmesiyle geçmişin izleri yeniden görünür hale geldi. Cami, ev kalıntıları ve kilisenin aynı karede yer aldığı görüntüler, yıllar önce sular altında kalan köyün sessiz hikayesini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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