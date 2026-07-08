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Kars'ta sağanak yağış ahırı çökertti

Kars'ta sağanak yağış ahırı çökertti
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Kars'ın Akyaka ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir ahırın bir bölümü çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yetkililer bölgede dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ahırın bir bölümü çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde Erdal Demirkaya'ya ait ahırın bir kısmı, aralıksız etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından çöktü. Meydana gelen çökme sırasında ahırda bulunan vatandaşlar durumu fark ederek dışarı çıktı. Olayda ahırda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istenirken, yetkililer özellikle eski ve risk taşıyan yapılarda tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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