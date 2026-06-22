Kars'ta yüzlerce arı ağacı sardı: O anlar kameraya yansıdı

Kars'ta oğul veren yüzlerce arı, kent merkezindeki bir ağacın dalında toplanarak yumak oluşturdu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yaşanan olayda, amatör bir arıcı arıları özel bir yöntemle kovana alırken, ilginç anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kars kent merkezinde meydana geldi. Oğul veren bir arı kolonisi, uçuşlarının ardından bir ağacın dalına konarak büyük bir küme oluşturdu. Arıları gören amatör bir arıcı, yanında getirdiği kovanla arıları güvenli şekilde toplamak için çalışma başlattı. Arıların sakinleşmesini bekleyen arıcı, daha sonra ağaç dalını kovana çırparak arıları kovana aldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, arılar güvenli şekilde yeni yuvalarına taşındı.

Arıları kovana aldığını ifade eden amatör arıcı, "Dün itibarıyla buraya bir oğul gelmiş. Arılardan oğul çıkmış, bugün geçerken fark ettim. Amatör olarak arıcılıkla uğraşıyorum. Geldim ağacın dalındaydı, kestim kovana aldım. Bir kovan arımız oldu" dedi.

Öte yandan ilkbahar ve yaz aylarında sıkça görülen oğul verme döneminde arıların yeni koloni oluşturmak amacıyla geçici olarak ağaç ve benzeri alanlarda kümelendiğini öğrenildi.

Ayrıca kent merkezinde yaşanan ve ilgiyle takip edilen arı operasyonu, kameraya saniye saniye kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı