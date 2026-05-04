Haberler

Kars'ta Karahan Çayı 30 yılın rekorunu kırdı: Kalkankale'de ekili araziler sular altında

Kars'ta Karahan Çayı 30 yılın rekorunu kırdı: Kalkankale'de ekili araziler sular altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan sağanak yağışlar, Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyünde taşkına neden oldu.

Kars'ta etkili olan sağanak yağışlar, Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyünde taşkına neden oldu. Köyün ortasından geçen Karahan Çayı'nın debisi aniden yükselirken, taşan sular geniş ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışların ardından Karahan Çayı taştı. Çayın yatağından çıkarak çevreye yayılması sonucu köydeki çok sayıda tarım arazisi zarar gördü. Sel suları, özellikle ekili alanlarda büyük tahribata yol açarken, çiftçiler zor anlar yaşadı.

Kalkankale köyü muhtarı Metin Okcu, yaşanan taşkının son 30 yılın en büyüğü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır bu çayın bu kadar taştığını görmedik. Ekili arazilerimiz tamamen su altında kaldı. Yetkililer köyümüzde taşkın koruma projesini hayata geçirmelidir" dedi. Öte yandan Karahan Çayı'nın ıslah edilmesi ve taşkınlara karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Muhtar Murcu, sel sularının ekili arazilere zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, Ermenistan sınırına sıfır noktada bulunan Kalkankale köyünden geçen Karahan Çayı'nın debisinin daha fazla yükselmesi köylüleri kara kara düşündürüyor. Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Özgürlük Projesi başlıyor! Trump mahsur kalan 2 bin gemi için devrede
İran'dan Trump'ın 'Özgürlük Projesi'ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız

Trump'ın yeni "Özgürlük Projesi" Tahran yönetimini küplere bindirdi
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor

Ünlü markadan skandal Anneler Günü reklamı! Bakanlık davacı oluyor
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!
İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor

Ünlü markadan skandal Anneler Günü reklamı! Bakanlık davacı oluyor
Afyonkarahisar'da kar esareti! Yolar kapandı, bakanlık uyardı

Mayıs ayında kar esareti! Yollar kapandı, bakanlık uyardı
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada