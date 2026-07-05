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Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman'da sel

Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman'da sel
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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde şiddetli sağanak sel ve su baskınlarına yol açtı. Yollar çamurla kaplanırken, tarım arazileri zarar gördü.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak ve sel uyarısında bulunduğu Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köyde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle köy içerisinden geçen dere ve su kanalları taştı. Cadde ve sokaklar çamurla kaplanırken, sel sularının taşıdığı taş, toprak ve molozlar ulaşımı güçleştirdi. Bazı yollar ise ulaşıma kapandı. Yağışın ardından vatandaşlar, evlerinin avlularına ve bahçelerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Köy yollarında biriken çamur ve taşların temizlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Selden bazı tarım arazileri ile bahçeler de zarar görürken, Meteoroloji bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşlardan dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar ve su baskınlarının yaşanabileceği noktalardan uzak durmaları istendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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