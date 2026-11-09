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Kars'ın Akyaka ilçesinde köpek ile fare oyunu cep telefonuyla kaydedildi

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Kars'ın Akyaka ilçesinde köpek ile fare oyunu cep telefonuyla kaydedildi Haber Videosunu İzle
Kars'ın Akyaka ilçesinde köpek ile fare oyunu cep telefonuyla kaydedildi
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Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde bir köpek ile farenin karşılıklı oyunu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Köpeğin fareyle şakalaşır gibi oynaması ve farenin kaçmak yerine zaman zaman köpeğe yönelmesi, köyde renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde köpek ile farenin karşılıklı oyunu ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin fareyle oynaması, farenin ise kendisinden büyük köpeğe karşılık vermesi dikkat çekti.

Köyde yaşanan ilginç anlar, Mesut Tan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir köpeğin karşısındaki fareyle oyun oynadığı, fareyi yakalamaya çalışmak yerine onunla adeta şakalaştığı görüldü.

Köpeğin hareketlerine karşılık veren farenin kaçmak yerine zaman zaman köpeğe yönelmesi ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Birbirlerine karşı sergiledikleri ilginç tavırlarla dikkat çeken köpek ve farenin oyunu, cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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