Karaman Ayrancı'daki İnönü Mesire Alanı sonbaharda sarı ve kahverengiye büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki İnönü Kamp ve Mesire Alanı, sonbaharın gelişiyle sarı ve kahverenginin tonlarına bürünerek ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü yakınlarında bulunan İnönü Kamp ve Mesire Alanı, sonbaharın renkleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. İlçe merkezine 10, Karaman şehir merkezine ise 50 kilometre uzaklıkta bulunan mesire alanındaki kavak ağaçlarının sararan yaprakları, ortaya güzel manzaralar çıkarıyor. Ağaçlardan dökülerek zemini kaplayan yapraklar, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Sonbaharın tüm renklerini yansıtan mesire alanına gelen vatandaşlar, sarı ve kahverenginin hakim olduğu kavaklıkta yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarıyor. Özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen bölge, doğal fotoğraf stüdyosunu aratmayan manzaralar sunuyor.

Aileleriyle birlikte bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, İnönü Kamp ve Mesire Alanı'nın özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti. Sonbahar manzarasında fotoğraf çektirmek için bölgeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, mesire alanının kamp yapmak ve doğayla vakit geçirmek isteyenlerden de yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı