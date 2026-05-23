Karakoçan'da bulunan 7 yavru kurt koruma altına alındı

Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen Köyü kırsalında bulunan 7 yavru kurt, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda gerçekleştirilen çalışma sırasında yaklaşık 1 aylık oldukları değerlendirilen 7 adet yavru kurt bulundu. Yapılan ilk incelemelerde yavru kurtların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Koruma altına alınan yavru kurtlar, gerekli bakım ve kontrollerinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

