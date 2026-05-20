Karakaya Barajı ana elektrik iletim hattında helikopter destekli bakım

Diyarbakır Çüngüş'teki Karakaya Barajı'nda, Türkiye Elektrik İletim AŞ, yüksek gerilim hatlarında enerjiyi kesmeden helikopter destekli canlı bakım ve onarım yaptı. Bu yöntemle zorlu arazilerde kesintisiz bakım sağlanıyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki Karakaya Barajında, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından, ana elektrik iletim hatlarında helikopterle bakım yapıldı.

Yüksek gerilim hatlarındaki enerji akışını kesmeden, helikopter destekli canlı bakım ve onarım uygulaması gerçekleştirildi. Bu yöntemle elektrik kesintilerine gerek kalmadan ulaşılması zor, yüksek eğimli arazilerde elektrik hatlarının bakım, onarım ve kontrolü sağlandı. Hem zaman hem de elektrik kesintisi kaybını önlemeyi amaçlayan helikopter destekli yöntemle, ana elektrik hatlarının bakımları gerçekleştiriliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
