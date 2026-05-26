Karakaya Barajına ziyaretçi girişi yasaklandı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki Karakaya Barajı, su tahliyesi nedeniyle yoğun ziyaretçi akınına uğrayınca can güvenliği gerekçesiyle ziyarete kapatıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan, Türkiye'nin üçüncü büyük barajı olan Karakaya Barajına ziyaretçi girişleri yasaklandı.

Günlerdir devam eden su tahliyesi sebebiyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Karakaya Barajı'na girişler yasaklandı. Yetkililerin konuya ilişkin açıklamasında, "Bu vesile ile suyun akışını izlemek için gelen vatandaşların can güvenliği açısından ikinci bir talimata kadar personel yakınları dahil, çalışanlar dışında hiçbir vatandaşın santrale alınmayacağı, ikinci bir talimata kadar ziyaretçi girişleri yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı. - DİYARBAKIR

