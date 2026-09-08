Haberler

Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerinde üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler ve itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangına, 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personelle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması! 4 markadan 200 milyon TL

4 markayla reklam anlaşması yaptı: Alacağı para tam bir servet

TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu

Bir anda yok oldu! Canlı yayında kan donduran anlar
Trump: İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek

Trump tarih vermedi ama rakam verdi! Petrol için çarpıcı tahmin
Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu

Yeni takımı duyuruldu