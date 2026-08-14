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Ordu'da Rüzgar 3 Metrelik Dalgalar Oluşturdu

Ordu'da Rüzgar 3 Metrelik Dalgalar Oluşturdu
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Ordu’da denizde etkili olan rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu zaman zaman 2-3 metreye ulaştı.

Ordu'da denizde etkili olan rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu zaman zaman 2-3 metreye ulaştı.

Ordu'da denizde etkili olan rüzgar, kıyı kesiminde dalgaların yükselmesine neden oldu. Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahil boyunca kıyıya vururken, dalgaların boyu yer yer 2-3 metreye ulaştı. Denizde oluşan hareketlilik özellikle kıyı kesimlerinde etkisini gösterirken, yükselen dalgalar kayalıklara ve sahile vurdu. Rüzgarın etkisiyle deniz yüzeyinde oluşan dalgalanma bir süre devam etti.

Kıyıya vuran dalgalar, sahil kesiminde dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Bu esnada sürü halinde ilerleyen kuşlar ile sahilde bulunan martılar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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