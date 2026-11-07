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Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık ağaçlandırma için belirlenen alanları inceledi

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Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık ağaçlandırma için belirlenen alanları inceledi
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında belirlenen alanları inceledi. Çalışmalarla bitki örtüsünün zenginleştirilmesi, doğal yaşamın desteklenmesi ve öğrenciler ile personel için daha nitelikli yaşam alanı sunulması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) daha yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs oluşturulması amacıyla ağaçlandırma çalışmaları için hazırlıklar sürüyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kampüste yeşil alanların artırılması ve doğal dokunun korunması amacıyla planlanan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında belirlenen alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Kırışık'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Genel Sekreter Lütfü Köm, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Fedayi Kesin ile daire başkanlığı personeli eşlik etti.

Kampüs içerisindeki belirlenen bölgelerin mevcut durumunun değerlendirildiği incelemelerde, yapılacak çalışmaların kapsamı ele alındı. Ağaçlandırma faaliyetlerinin kampüsün doğal ve görsel bütünlüğüne katkı sağlayacak şekilde planlanması üzerinde duruldu.

Planlanan çalışmalarla kampüsün bitki örtüsünün zenginleştirilmesi, doğal yaşamın desteklenmesi ve öğrenciler ile akademik ve idari personele daha nitelikli bir yaşam alanı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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