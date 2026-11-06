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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kentin 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ni gece saatlerinden itibaren beyaza bürüdü. Ovacık ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı köylerde kar, Beydili köyünü sabah saatlerinde beyaza kapladı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Yeni sezona hazırlanan kayak merkezinde kar yağışıyla birlikte kış manzaraları ortaya çıktı.

Ovacık ilçesinde de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Beydili köyü sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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