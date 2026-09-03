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Karabük’te iki yaban domuzunun kavgası kamerada

Karabük’te iki yaban domuzunun kavgası kamerada
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Karabük’te kanyona inen iki yaban domuzunun birbirleriyle mücadele ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te kanyona inen iki yaban domuzunun birbirleriyle mücadele ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük ile Safranbolu ilçeleri arasındaki Bulak Kanyonu'na inen iki yaban domuzu bir birleriyle kavga etmeye başladı. Domuzların kavga ettiğini gören bir kişi, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, iki yaban domuzunun bir süre birbirleriyle mücadele ettiği anlar yer aldı.

İki yaban domuzu bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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