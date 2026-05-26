Kurban Bayramı dönüş trafiği için ağır tonajlı araçlara kısıtlama

Karabük Valiliği, Kurban Bayramı tatili dönüşü beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde geçici trafik kısıtlaması getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle büyükşehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, trafik akışının güvenli şekilde sağlanması, olumsuzlukların en aza indirilmesi ve ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bazı araçların belirli saatlerde trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00'ten, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D100/13 Devlet Karayolu Çankırı il sınırından başlayarak D100/3 Devlet Karayolu Bolu il sınırında sona eren toplam 14 kilometrelik güzergahta seyretmelerinin yasaklandığı bildirildi.

Kısıtlamanın, ara bağlantı yollarından katılımlar dahil olmak üzere uygulanacağı kaydedilirken, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

Karabük Valiliği, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve alternatif güzergahları değerlendirmelerini istedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
