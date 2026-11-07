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Karabük-Bartın kara yolunda kar, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ulaşımı aksattı

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Karabük-Bartın kara yolunda kar, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ulaşımı aksattı
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Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı ulaşımda aksamaya yol açtı. Geçitte sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ilerleyemedi; Eflani ilçesine ulaşım sağlayan yolda da ulaşım durma noktasına geldi ve ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda ilerleyemedi.

Öte yandan, Eflani ilçesine ulaşımı sağlayan kara yolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Bölgede ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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