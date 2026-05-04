Kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu

Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar altındaki çam ağaçları ve kıvrımlı yolların dron ile görüntüleri, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yaklaşık 2 bin rakıma sahip Keltepe Kayak Merkezi yolu güzergahındaki ormanlık alanlar tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede doğa, adeta beyaz bir gelinliği andırdı.

"Dronla görüntülendi"

Karla kaplanan çam ormanları ve orman içinden geçen kıvrımlı yollar dron ile görüntülendi. Ağaçların üzerini kaplayan kar örtüsü ve yoldan geçen araçların bıraktığı izler, görsel şölen sundu.

Kış turizmi ve doğa fotoğrafçılığı açısından ilgi gören bölgede ortaya çıkan manzaralar, Karabük'ün doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı