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Doğal güzelliği ve turkuaz deniziyle cezbeden Kandıra'da yaz sezonu hareketliliği

Doğal güzelliği ve turkuaz deniziyle cezbeden Kandıra'da yaz sezonu hareketliliği
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz sezonu hareketliliği başladı. Turkuaz rengi ve berrak suyuyla dikkat çeken plajlar, serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonlarından Kandıra ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz sezonu hareketliliği başladı. Karadeniz'e kıyısı olan ilçenin berrak suyu ve turkuaz rengiyle dikkati çeken plajları, serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Yaz aylarında kentin en çok tercih edilen turizm noktalarının başında gelen Kandıra'da, serinlemek ve aileleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar plajları doldurdu. Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin farklı sahillerine gelen ziyaretçiler, turkuaz rengi ve berrak yapısıyla tercih edilen denizde serinleyerek güneşli havanın tadını çıkardı. Özellikle çevre il ve ilçelerden gelen aileler, kumsalda çocuklarıyla vakit geçirerek deniz sezonunun keyfini sürdü.

"Su çok güzel"

Ailesiyle birlikte Kartepe ilçesinden gelen İlayda Yetimaslan, her yıl düzenli olarak Kandıra sahillerini tercih ettiklerini belirtti. Haziran ortası olmasına rağmen havanın oldukça sıcak olduğunu ifade eden Yetimaslan, "Su çok güzel. Burası, çocuğumuz daha çok eğlensin diye vakit geçirdiğimiz yerlerden bir tanesi. Ailecek geliyoruz. Şu an Haziranın ortasındayız ama ona göre gayet sıcak. Bu tarafları tercih etmemizin sebebi hem evimize yakın olması hem de güzel, beğendiğimiz bir yer olması. Birkaç beldeye ayrılıyor, hepsine tek tek uğramaya çalışıyoruz genelde" dedi.

Kardeşleriyle birlikte denizin ve kumsalın tadını çıkaran küçük ziyaretçilerden Fatma Zehra Zengin ise sahilde yüzmeyi ve kumla oynamayı çok sevdiğini dile getirerek, "Bugün buraya geldiğim için mutluyum. Arkadaş edinmek istiyordum ama edinemedim. Kardeşlerimle yüzüyorum. Kumla oynamayı da çok seviyorum. Yüzmeye ablamla gittim, yüzmeyi de biliyorum. Bu yüzden kumla oynamayı da seviyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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