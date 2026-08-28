Kandıra'da Denize Girişlere İki Gün Yasak

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle tüm sahillerde denize girişler iki gün yasaklandı.

Şehir genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, yüksek dalga ve ölümcül risk taşıyan rip akıntısı tehlikesi üzerine sahil ilçelerinde kırmızı alarm verildi. Kandıra Kaymakamlığı, tehlike arz edecek durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki tüm sahillere bugün ve yarın olmak üzere iki gün süreyle denize girişleri yasakladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı