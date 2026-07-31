Haberler

Kandıra’da 6 plaj dışında denize girmek yasak

Kandıra’da 6 plaj dışında denize girmek yasak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle birçok sahilde denize girilmesine izin verilmeyecek. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 itibarıyla, bir gün süreyle geçerli olmak üzere Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı haricindeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğu ve yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından cankurtaran hizmeti verilen ve denize girmenin yasak olmadığı bölgeleri tercih etmeleri istendi. Ayrıca denize girecek vatandaşların, güvenlik amacıyla belirlenen mantar dubaların içerisinde kalmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartları devam ettiği sürece yapılan uyarılara titizlikle uyulmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Ciğerlerimiz yanıyor! 4 şehir rahat nefes aldı, bir ilde alarm sürüyor
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı