Haberler

Kahramanmaraş'ta yağmur ve dolu nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta yağmur ve dolu nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Kent genelinde kısa süreli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, dolu bazı bölgelerde etkisini gösterdi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Kent genelinde kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu yağışı da bazı bölgelerde etkisini gösterirken, yağışın ardından kentte hava yeniden sakinleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!

Galatasaray'a müjde!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Edirne'de kedi ile yılanın bahçedeki kapışması kamerada! Patileriyle yılana hamle yaptı

Bahçede kedi ile yılan karşı karşıya geldi! Geri adım atmadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

Peş peşe depremler sonrası beklenen açıklama geldi! Okullar tatil mi?
Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı

Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı
Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi

Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi
Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı

Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı