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Kahramanmaraş’ta sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı

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Kahramanmaraş’ta sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı
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Kahramanmaraş’ta hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla mücadele amacıyla 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla mücadele amacıyla 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 14 Eylül-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında ekipler, köy ve mahallelerde saha çalışmaları yürütüyor. Çalışmalarda hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmasının yanı sıra işletmelerdeki hayvan varlığının kontrol edilmesi ve hayvan kayıtlarının güncellenmesi hedefleniyor. Saha ekipleri, belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, aşılama ile şap hastalığının yayılma riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Yetkililer, üreticilerin aşılama ekiplerine gerekli kolaylığı göstermelerini ve kampanyaya destek vermelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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